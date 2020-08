Nederlandse deelt opmerkelijke douchegewoonte Australisch vriendje

Van een ’douchebiertje’ had de 34-jarige Langeveld namelijk nooit eerder gehoord. „Het is lekker warm onder de douche en dan drink je een lekker, koud biertje”, zo lichtte haar vriend toe. Het zou volgens de Australiër bijzonder goed smaken na een lange, regenachtige werkdag.

De Nederlandse vrouw verruilde in 2015 Amsterdam voor Sydney en geeft haar volgers via sociale media geregeld een inkijkje in haar leven down under. De video van haar ontdekking ging dan ook viraal op TikTok. Haar TikTok-fans stelden voor zelf eens de proef op de som te nemen. Langeveld bleek de beroerdste niet en deelde al snel een video van haarzelf met een ’douchebiertje’. En dat lijkt prima in de smaak te vallen, zo blijkt uit onderstaande fragmenten: