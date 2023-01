Twijfel over confisqueren van Russisch geld: ’Niet vervallen in middeleeuwse toestanden’

Cassis zegt dat er „grote wetswijzigingen nodig zijn” om de tegoeden in beslag te kunnen nemen. „Burgers krijgen daarbij het laatste woord”, aldus de minister, die verwijst naar het Zwitserse gebruik om belangrijke wetsvoorstellen via een referendum aan de bevolking voor te leggen.

Volgens Cassis is het eigendomsrecht heilig en net zo belangrijk als het recht op vrije meningsuiting: „In theorie kunnen beide rechten aan de kant worden gezet, maar we moeten goed nadenken over hoe we dat doen, zonder te vervallen in de middeleeuwse toestanden.”

Zwitserland staat onder druk om Russische tegoeden die vanwege sancties al bevroren zijn, aan Oekraïne beschikbaar te stellen. Kiev zou dit geld goed kunnen gebruiken om het land weer op te bouwen na de oorlog. Momenteel is er ruim 7,5 miljard euro aan Russisch geld bevroren.

Een werkgroep van de Zwitserse overheid onderzoekt momenteel welke juridische hordes eventueel genomen moeten worden om dit geld te confisqueren. Een eindrapport wordt binnen enkele weken verwacht. De kans is groot dat de Zwitsers huiverig zullen zijn om het geld in beslag te nemen, omdat dat wel eens het einde zou kunnen betekenen voor de status van Zwitserland als veilige haven voor buitenlands geld.

Cassis noemt de oorlog in Oekraïne „een oorlog om onze waarden. Die mogen ook wat kosten.”