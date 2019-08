Lichaam gevonden in zoektocht vermiste Nora (15)

Het meisje was 3 augustus met haar ouders en haar broer en zus aangekomen voor een vakantie in een jungle-oord 50 kilometer ten zuidoosten van Kuala Lumpur. De dag na aankomst verdween ze spoorloos uit het hotel.

Het meisje heeft problemen met haar psychische gezondheid en de verdwijning leidde snel tot een enorme zoekoperatie waar politie, brandweer, burgermilities, dorpelingen en militairen bij betrokken zijn geweest. Ook politiemensen uit Ierland, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben geholpen. Er worden duikers, drones en speurhonden ingezet om het ’kwetsbare meisje’ te vinden.

Eerder zetten de Maleisische autoriteiten de stem van haar moeder in, in een poging de tiener uit de jungle te lokken. „We hebben de opname afgespeeld met geluidsversterkers toen we vanochtend op pad gingen”, zei de politiechef van de staat Negeri Sembilan.

Tot nu toe is het onduidelijk wat Nora is overkomen. Haar familie had maandag een beloning uitgeloofd van 50.000 ringgit (bijna 11.000 euro) voor informatie die leidt tot haar redding.