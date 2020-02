Arts laat watjes achter in hoofd patiënte maar is niet aansprakelijk

De vrouw moest een tweede keer geopereerd worden om de watjes te verwijderen. Deze nieuwe operatie was sowieso noodzakelijk, want er moest ook nog meer tumorweefsel weggehaald worden, zo weet De Standaard. Het gaat echter fout als de arts een bloedvat raakt. Hierdoor is de vrouw onder meer blijvend arbeidsongeschikt.

In eerste instantie werd de arts aansprakelijk verklaard. Het achterlaten van de watjes werd als een fout gezien. Nu heeft de rechter in hoger beroep geoordeeld dat de tweede operatie sowieso moest plaatsvinden en dat daarbij een complicatie optrad, mag niet als fout worden gezien. De rechter volgt in het oordeel de mening van deskundigen. Volgens de verdediging worden ’in geen enkel neurochirurgisch centrum in België cottonoïden geteld bij een operatie’.

De vrijspraak van de arts is nu definitief.