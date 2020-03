Twijfels over inreisverbod VS

President Trump kondigde het inreisverbod aan tijdens een televisietoespraak. Ⓒ Foto AFP

WASHINGTON - onze redactie buitenland Er is twijfel over het inreisverbod voor Europeanen, dat de Amerikaanse president Trump afgekondigd. De maatregel, die in de nacht van donderdag op vrijdag ingaat en de komende 30 dagen van kracht zal zijn, is namelijk relatief makkelijk te omzeilen.