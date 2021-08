Zoon verliest familie aan corona: vader, moeder en broer in één week overleden na maaltijd

Volgens de overlevende zoon Francis Goncalves uit Cardiff, zelf 43 jaar, viel zijn familie voor anti-vaccinatie propaganda en complottheorieën. Hij is er kapot van en wil nu waarschuwen voor de gevolgen van het uit China overgewaaide virus. „Waarom zou de overheid je pijn willen doen met een vaccin? Wat is daar het doel achter?” vraagt hij zich hardop af tegen de Daily Mail. Hij is ervan overtuigd dat in ieder geval zijn 40-jarige broer, die zich net als zijn ouders in Portugal had gevestigd, met een prik verder was geholpen.

De moeder van Francis had al onderliggende gezondheidsproblemen en ook zijn vader werd onlangs nog opgenomen in het ziekenhuis vanwege nierstenen. Pijnlijk verrast was de Brit toen ook zijn broer, ’de gezondste persoon die hij kende’, plots overleed. „Als hij niet in de sportschool stond, ging hij een stuk wandelen. Hij had 15 jaar niet gedronken en at alleen volgens een plantaardig dieet.”

De familie van Francis leefde in Portugal. Vermoedelijk heeft zijn vader corona opgelopen tijdens zijn eerdere ziekenhuisopname, zonder te weten dat hij daar snel weer ongewild zou terugkeren. Een paar dagen na het eten begonnen ze zich ziek te voelen. Een test sloeg positief uit. Binnen een week kwamen alle drie de familieleden om het leven. In Portugal is ruim 60 procent van de bevolking geïnjecteerd tegen covid.