De Rotterdamse Holleeder: Henk E. een crimineel in trainingspak

Schiedam - Dit is een reportage uit december 2015 Een arrestatieteam sluipt een vakantiepark Roompot Beach in het Zeeuwse Kamperland op. Het is 22 april 2015, iets na vieren. Vijf zwaarbewapende mannen staan stil op de veranda van een vakantiehuisje. De voorste beukt met een bijl de glazen voordeur in. Een paar minuten later voeren twee AT'ers een geblinddoekte man af. Voorzichtig schuifelt de in een blauw trainingspak gehulde arrestant naar de trap, met de handen op de rug.