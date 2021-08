CBR krijgt corona-achterstand niet weg

De wachttijd kan toenemen tot vier maanden. Pogingen extra examinatoren aan te trekken verlopen moeizaam, meldt Dagblad Trouw.

Een bijkomend probleem is het lage slagingspercentage bij de rijscholen. Nu slaagt nog ’maar’ 53 procent in een keer, en dat percentage daalt zelfs. Vooral door honderden rijscholen die zelfs hun verdienmodel hebben gemaakt van leerlingen die meerdere examens moeten doen. Ongeveer een vijfde van de ruim 8000 rijscholen heeft een slagingspercentage van 15 procent of lager, weet de belangenvereniging van rijscholen VRB.

„Schandalig slecht”, vindt VRB-secretaris Irma Brauers. Ze verkopen pakketten met zo weinig lessen dat je van tevoren al weet dat slagen geen haalbare kaart is. „Waar ben je dan mee bezig? Dat soort lui verdient eraan dat leerlingen zoveel mogelijk moeten herkansen, en zijn we liever kwijt dan rijk”, zegt Brauers.