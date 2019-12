Peiling: vertrouwen in Dijkhoff flink gekelderd

Diks kreeg bijna een halve ton omdat ze in Leeuwarden zou wonen, maar volgens HP/De Tijd verbleef ze het leeuwendeel van haar tijd in haar appartement in Den Haag. GroenLinks besloot de kwestie voor te leggen aan de nieuwe integriteitsadviseur van de Tweede Kamer.

Niet alleen daalt de partij in de peiling, maar volgens De Hond is ook de vertrouwensscore van Jesse Klaver gedaald. Klaver stelde zich maandag officieel kandidaat voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks, maar hij scoort van alle fractievoorzitters het laagst onder de eigen aanhang.

Comeback arbeiderspartij

Lodewijk Asscher krijgt het meeste vertrouwen. De leider van de PvdA staat nu op de eerste plaats, voor Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die sinds april de eerste plek bezette. Dijkhoff is sinds de peiling van twee weken geleden negen plaatsen gedaald. In april stond de VVD’er nog op de tweede plaats.

Ook Carola Schouten (CU), die tot nu toe hoog scoorde, heeft het lastig. De bewindvoerder van Landbouw, belast met de stikstofcrisis, is gezakt naar de elfde plaats terwijl ze lange tijd als de meest betrouwbare minister werd gezien.

De Partij voor de Dieren en de SGP krijgen er in de meest recente peiling een zeteltje bij.

