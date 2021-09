Jongen (6) die als enige kabelbaandrama overleefde, is ontvoerd naar Israël

Als enige overleefde Eitan het dramatische ongeval in de Italiaanse badplaats Stresa. Een kabellift stortte op 23 mei neer doordat het remsysteem van de kabelbaan niet functioneerde. In totaal verloren dertien inzittenden het leven. Eitan was zwaargewond en werd een tijdlang in een kunstmatige coma gehouden, maar herstelde uiteindelijk van al zijn verwondingen. De psychologische gevolgen zouden zwaarder wegen: het jongetje verloor zijn vader (30), moeder (26), broertje (2) en overgrootouders (81 en 71).

Een tante van de jongen, de zus van zijn vader, is sinds het drama in mei zijn wettelijke voogd geworden. Eitan woont bij haar in, maar de familie van zijn moeders kant is daar niet mee akkoord. Ook zij willen de voogdij over de jongen en willen dat hij naar Israël verhuist, waar nog een deel van de familie woont. De rechter besliste daar anders over: Eitan zou in Italië blijven bij zijn tante, de rest van de familie kreeg bezoekrecht. Tijdens een van die bezoekjes bracht de grootvader van de jongen hem niet meer terug naar de tante.

’Afgesproken met zijn ouders’

In een interview met de Israëlische Radio 103 gaf de tante van moederszijde haar eigen versie van de feiten. „We hebben hem niet ontvoerd, we hebben hem naar huis gebracht. We moesten het wel doen omdat we geen informatie kregen over Eitans fysieke en mentale gezondheid”, zei de vrouw vanuit Israël. „We hebben hem naar huis gebracht omdat zijn ouders dat ook zouden willen. Door het coronavirus kon dat niet, maar het is wel wat we met hen hadden afgesproken.”

De voorzitter van de Joodse gemeenschap van Milaan veroordeelde „de daad die in strijd is met de Italiaanse en internationale wetten.” Het parket van Pavia heeft intussen een onderzoek geopend naar de kidnapping.