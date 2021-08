Amerikaanse families in rouw na bloedbad Kabul: ’Max was nog maar een kind’

Bij de aanslag, opgeëist door de Afghaanse tak van Islamitische Staat, kwamen zeker dertien Amerikaanse soldaten om het leven. Onder wie dus Max Soviak uit de staat Ohio, „een goede leerling die actief was in sporten en andere activiteiten tijdens zijn schoolperiode. Hij werd alom gerespecteerd en gewaardeerd door iedereen die hem kende”, meldt de Edison High School waar Soviak naartoe ging.

Max Soviak. Ⓒ facebook

Ook de zus van de jonge militair is in tranen. „Ik ben nooit van de politiek geweest en ik wil er nu ook niet aan beginnen. Wat ik wel wil zeggen is dat mijn mooie, intelligente, irritante, charmante broertje gisteren is vermoord terwijl hij andere levens aan het redden was”, schrijft ze op sociale media. „Hij was nog maar een kind. (...) Mijn hart ligt in stukken.”

Haar broer Max plaatste dit jaar nog een foto met twee andere soldaten op missie in Afghanistan. Het veelzeggende bijschrift: ’It’s kill or be killed, definitely trynna be on the kill side’.

Steve Nikoui, de vader van de naar Afghanistan uitgezonden Kareem uit Californië, wist hoe laat het was toen mariniers voor zijn deur stonden. Tegen The Daily Beast zegt hij „nog steeds in shock te zijn. Ik kan nog steeds niet alles bevatten van wat er aan de hand is.” Volgens Nikoui wilde zijn zoon „altijd al een marinier zijn” en hield hij veel van zijn werk. Hij zou geen enkele twijfel hebben gehad om uitgezonden te worden.

Ook de 20-jarige David Lee Espinoza wist niet levend terug te keren uit Afghanistan. Hij kwam uit Texas.