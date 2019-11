Misstanden in Gelderse seksclub: ’Vrouwen opgehokt als vee’

De werkzame vrouwen in de club krijgen amper vrij, worden uitgebuit en zijn niet zelden slachtoffer van mensenhandel, zegt journalist Stegeman in een aankondiging van zijn programma Undercover in Nederland. ,,De verantwoordelijken voor het eroscentrum weten daarvan, maar kijken weg en doen er niets aan.”

Het bordeel zou de vrouwen in veel te kleine slaapruimtes stoppen, zonder ramen of enige comfort. ,,De vrouwen worden er opgehokt als vee, het is heel zielig voor ze”, aldus Stegeman tegenover dagblad de Gelderlander. De sekswerkers zouden niet naar de politie durven te stappen omdat ze dan mogelijk hun inkomsten kwijtraken.

Schietpartij

In 2011 werd een prostituee voor de club neergeschoten. De politie meldde toen dat er geen aanwijzingen waren voor uitbuiting en mensenhandel bij Escape. De club heeft geen website of openbaar telefoonnummer en was zodoende niet bereikbaar voor commentaar.