Kabinet komt met prijsplafond voor energierekening

Dat melden ingewijden. Verschillende ministeries werken in allerijl aan een noodpakket om in te grijpen op de hard stijgende energienota’s. Kabinet en coalitie willen een prijsplafond, maar de vraag is of dat op korte termijn nog ingevoerd kan worden. Mocht het niet lukken om op 1 november de prijzen te maximeren, dan gaat het kabinet op een andere manier mensen met een gestegen nota tegemoet komen. Hoe precies, wordt nog altijd uitgewerkt. Dinsdag, op Prinsjesdag, wil het kabinet de plannen presenteren. Daar moet ook een fonds voor noodgevallen bij zitten.

Onder chaotische omstandigheden zetten kabinet en coalitie de laatste dagen een noodpakket voor de energierekening in elkaar. Maandagavond is er nog altijd geen witte rook. De grote lijnen zijn wel duidelijk: de coalitiepartijen willen een prijsplafond voor een verbruik dat in de buurt komt van een gemiddeld huishouden. Tot die grens hoeven burgers dan maximaal de energieprijzen van voor de oorlog in Oekraïne te betalen.

Tot welk gebruik?

Maar de details moeten nog ingevuld worden. Bijvoorbeeld: tot welk verbruik gaat het prijsplafond precies gelden? En op welk prijsniveau wordt dat gezet? En per wanneer kan het prijsplafond ingaan? Er zijn zorgen dat kleinere energiebedrijven langer nodig hebben om een plafond in te voeren. Bronnen zeggen het ook niet te zien zitten dat klanten van het ene bedrijf al wel een maximumprijs betalen en mensen die bij een ander bedrijf zitten daar nog op moeten wachten. Daarom wordt er nu naar andere varianten gekeken.

Over dat soort details wordt de laatste dagen nog koortsachtig vergaderd, op een op het oog vrij chaotische manier. Zo bestaat er ook nog onduidelijkheid over maatregelen die mkb’ers (zoals bakkerijen) kunnen helpen. De wens om iets voor mkb’ers te doen is er, maar op welke manier blijft vaag.

De kosten van het prijsplafond worden geschat op 6 tot 10 miljard euro. Een deel van die rekening wordt betaald door een streep te zetten door de geplande verlaging van de energiebelasting. Het idee daarachter is dat een prijsplafond een gerichtere vorm van compensatie is. Dat geld komt namelijk alleen terecht bij mensen van wie de rekening al is geëxplodeerd. De lagere energiebelasting ging daarentegen naar iedereen.