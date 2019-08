’Ticketmaster betaalt servicekosten terug’

De Consumentenbond riep Ticketmaster eerder al op het beleid op dit gebied aan te passen. Volgens de bond ontbraken juridische gronden om de servicekosten niet terug te betalen.

Een concert wordt regelmatig verzet of geannuleerd. Dat heeft vaak te maken met een zieke artiest of het naar een andere locatie verplaatsen van een optreden vanwege grote of juist tegenvallende belangstelling. De servicekosten lopen uiteen van twee euro tot meer dan tien euro per kaartje, aldus de Consumentenbond. Consumenten zouden het als onrechtvaardig ervaren dat ze alleen de kosten van het kaartje retour krijgen en niet de servicekosten.

De Consumentenbond is blij dat Ticketmaster haar beleid aanpast en roept nu andere ticketaanbieders op dit ook te doen.