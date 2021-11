Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Nederland vaak als laatste overstag bij coronabeslissingen

Door Arianne Mantel

Amsterdam - In Verenigde Staten worden kinderen tussen de 5 en 12 jaar al volop gevaccineerd tegen Covid-19, Israël startte dinsdag en in Costa Rica wordt het voor deze doelgroep zelfs verplicht per maart 2022.