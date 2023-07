Timmermans ervaren en geslepen, maar ook snel beledigd en niet vies van machtspolitiek

Brussel - Als geen ander weet Frans Timmermans hoe het is om mis te grijpen. Maar na bijna tien jaar Brussel hoopt hij deze keer in Nederland de hoofdprijs te winnen: het Torentje. De PvdA-prominent geldt in binnen- en buitenland als een politiek zwaargewicht, maar zijn persoonlijkheid kan een goede samenwerking met alle Nederlanders in de weg staan.

Nu Frans Timmermans zich in de verkiezingen werpt, zal de campagne met recht een strijd worden. Ⓒ ANP/HH