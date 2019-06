’Laat bezorger verplicht op rij-training gaan’

Ⓒ ANP

AMERSFOORT - Een proef in Harderwijk waarbij maaltijdkoeriers verkeersles krijgen, moet uitgerold worden in de rest van Nederland. Die oproep doet Veilig Verkeer Nederland (VVN). Bezorgbrommers rijden bijna zes keer vaker schade dan een privébrommer, zo blijkt uit cijfers over 2017 en 2018.