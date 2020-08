Ziekenhuis verbiedt verplaatsen Navalny naar Duitsland

Navalny vecht al een dag voor zijn leven. Zijn woordvoerster denkt dat hij is vergiftigd. Er zou op het vliegveld in Tomsk iets in zijn thee zijn gedaan. De oppositieleider stapte vervolgens op het vliegtuig naar Moskou. Dat toestel maakte een noodlanding toen zijn toestand verslechterde.

Vanuit Duitsland is vrijdagochtend een vliegtuig vertrokken om Navalny op te halen en naar Duitsland te brengen voor zijn verdere behandeling, een soort ’luchtambulance’. Die zou volgens vluchtradars inmiddels zijn geland in Omsk, waar Navalny ligt. Aan boord is een team van artsen om Navalny te behandelen.

Gezondheid of procedures?

Gehoopt werd dat Navalny nog vrijdag aankomt in een ziekenhuis in Berlijn, waar hij wordt opgenomen. De papieren voor het vervoer naar Duitsland zouden al in orde zijn. Maar volgens de ziekenhuisarts is zijn gesteldheid ’te kritiek’ om het ziekenhuis nu te verlaten. Dat zou kans op overlijden vergroten.

De hoofdbehandelaar van Navalny in het Russische ziekenhuis, Alexander Murakhovsky, zei echter ook dat nog veel ’juridische vragen’ beantwoord moeten worden voordat zijn patiënt kan vertrekken. Hij zei ook dat inmiddels medische specialisten zijn ingevlogen vanuit Moskou. Die zijn volgens hem minstens zo goed als Europese artsen.

De arts zei ook dat de toestand van de oppositieleider iets is verbeterd. De testuitslagen worden volgens hem binnen twee dagen verwacht.

Boos op arts

De woordvoerster van Navalny reageert boos op de opstelling van het ziekenhuis in Omsk. Dat beschikt volgens haar niet over de juiste apparatuur. „Het verbod op het vervoeren van Aleksej vormt een direct gevaar voor zijn leven”, waarschuwde ze op Twitter.

Artsen hebben nog niet bevestigd dat de oppositieleider is vergiftigd. Het team van Navalny zei dat een politieman heeft aangegeven dat een gevaarlijke stof is aangetroffen in zijn lichaam, maar daar is nog geen onafhankelijke bevestiging van.