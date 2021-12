Nieuw regeerakkoord Dit zijn de belangrijkste punten Oppositie slijpt de messen na presentatie nieuw regeerakkoord

Gert-Jan Segers (CU), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en Wopke Hokestra (CDA) tijdens de persconferentie over het coalitieakkoord van de vier regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Ⓒ ANP

In de centrale hal van de Tweede Kamer is woensdagmiddag het nieuwe regeerakkoord van VVD, D66, CDA en CU gepresenteerd. Volg hier het laatste nieuws uit Den Haag: de plannen en de reacties. De Tweede Kamer gaat donderdag in debat over het akkoord.