Huisarts ongerust: Manuela (20) zit na ongeluk thuis door corona

Ze is uitgerevalideerd, maar het is thuis nauwelijks te doen met een vader en moeder met fysieke ongemakken. Manuela slaapt in de woonkamer. Ze ligt sinds maandag in bed. „En ik kom er niet uit. Staan lukt niet. Zitten zelfs ook niet.” Haar moeder trekt het nauwelijks. Ze moet ook voor haar echtgenoot Martin zorgen, die een dubbele hernia en artrose heeft, en is zelf hartpatiënt. „Ik weet niet meer wat ik het eerst of het laatst moet doen. Dit levert enorm veel stress op.”

Manuela, uit Hengelo, raakte zwaargewond toen ze eind januari op de A73 ter hoogte van het Limburgse Tegelen werd geschept door een auto. Ze was zelf in pure wanhoop de snelweg opgerend, brak beide benen, haar ruggenwervel en twee nekwervels. „Ik ben zes uur lang geopereerd, mijn benen zitten vol met platen en schroeven. Had onder meer een gebroken schouder. Toen ik bijkwam, had ik het heel zwaar. Had het er vooral moeilijk mee dat ik het had overleefd”, vertelt ze aan RTV Oost. Maar nu heeft Manuela het vizier toch weer op de toekomst gericht. „Ik vecht voor mijn leven.”

Huisarts: ze heeft hulp nodig, maar niets is mogelijk

In een revalidatiekliniek werd ze behandeld, en daarna ontslagen. Daarna is de huisarts aan zet. „Ik heb van alles geprobeerd, maar overal krijg je hetzelfde antwoord. Vanwege corona is er geen thuiszorg, maar bijvoorbeeld ook geen fysiotherapie”, zegt arts Jeanette Silvius.

Thuis heeft Manuela volgens haar huisarts geen enkel perspectief: „Vooral omdat haar ouders totaal niet in staat zijn haar te verzorgen, terwijl juist de eerste maanden van het revalidatieproces juist zo cruciaal zijn voor een verder herstel. Want of ze al is uitgerevalideerd, daar zijn de meningen nogal verdeeld over. Wat mij betreft is ze nog maar net halverwege.”

De arts probeert het gezin te helpen. „Sinds maandag ben ik er nu al een keer of vier, vijf geweest. Maar het vervelende is dat je je als arts het putje van de zorgsector voelt. Ik moet het maar zien op te lossen, terwijl er door in dit coronatijdperk eigenlijk geen mogelijkheden zijn.”