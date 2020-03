Tramschutter Gökmen T. levenslang de cel in

Het is volgens een hoorbaar verkouden rechtbankvoorzitter Ruud Veldhuisen de enige passende straf voor Gökmen T. die op 18 maart vorig jaar „dood en verderf zaaide” in een tram op het 24 Oktoberplein.”

De rechtbank: „Met geen ander doel dan het nemen van levens stapte T. op die dag in de tram, vermomd als normale passagier. Vervolgens heeft hij een pistool tevoorschijn gehaald waarmee hij onder het aanroepen van zijn god Allah op koelbloedige wijze op argeloze passagiers heeft geschoten. Niet eenmaal;, maar vele malen, in het luttele tijdsbestek van twee minuten.”

De rechtbank had het over „huiveringwekkende daden” van Gökmen T., die hij rechtvaardigde „door zijn werkelijkheid te reduceren tot een onwerkelijk rechtlijnig ’wij’ tegenover ’jullie’: wij moslims worden wereldwijd vernietigd door jullie, democraten. Daarmee was de kous voor hem af.”

De deskundigen in het Pieter Baan Centrum die hem onderzochten, menen dat zijn handelen niet voortkwam uit een diep gevoelde geloofsovertuiging, maar eerder uit frustratie over een mislukt leven. De rechtbank: „Radicaliseren en het omarmen van extremistische standpunten als een onbewuste strategie om met problemen en tegenslagen in zijn leven om te gaan.”

Tekst loopt door onder de foto.

Gökman T. bespuugde tijdens een van de zittingsdagen zijn advocaat André Seebregts. Ⓒ Illustratie: PETRA URBAN

De rechtbank neemt de conclusies van de deskundigen over de persoonlijkheidsstoornis en zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid over. Maar schat het gevaar voor herhaling als veel hoger in dan de deskundigen doen.

Ondanks zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid vindt de rechtbank dat een tijdelijke gevangenisstraf in combinatie met tbs met dwangverpleging geen recht doet aan de daden van Gökmen T. Levenslang is de enige optie vanuit oogpunt van vergelding, en beveiliging van de maatschappij. Bovendien wil de rechtbank een duidelijk signaal afgeven in de richting van anderen die wellicht van plan zijn om dit soort aanslagen te plegen. Dan is dit wat volgt: levenslang. „Dat zijn misdrijven in verminderde mate aan Gökmen T. kunnen worden toegerekend, maakt dit oordeel niet anders”, aldus de rechtbank.

De verdachte was in verband met de Coronacrisis zelf niet bij de uitspraak aanwezig, en slechts acht slachtoffers en nabestaanden mochten plaatsnemen in de zaal, maar via een livestream was het oordeel voor iedereen toch te volgen.

De advocaten van de slachtoffers en nabestaanden reageerden opgelucht en tevreden op het vonnis. Advocaat André Seebregts van de tramschutter wilde alleen kwijt dat hij gaat overleggen met de Deken van de Orde van Advocaten of er een hoger beroep moet worden ingesteld. De raadsman had gepleit voor een gevangenisstraf in combinatie met een behandeling. Gökmen T. zelf wilde geen juridische bijstand, en bespuugde zijn advocaat tijdens de zitting zelfs.