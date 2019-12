Vrouw rijdt meisje (14) aan omdat ze ’Mexicaans is’

Het meisje was onderweg naar school toen een voertuig de stoep op reed, haar schepte en er vervolgens vandoor ging. De 42-jarige Nicole Marie Poole Franklin werd eerder deze maand gearresteerd en heeft donderdag toegegeven verantwoordelijk te zijn voor de aanrijding van de scholier. Dat meldt CNN.

Het meisje raakte gewond, maar kon een week later weer naar school.

Racistische uitspraken

Tijdens het verhoor bleek Franklin het meisje opzettelijk aanreed omdat ze Mexicaans is. Volgens de politie deed Franklin meerdere racistische uitlatingen over Latijns-Amerikaanse mensen.

Gerechtigheid

„Er is geen plaats in onze gemeenschap (of enige andere) voor dit soort haat en geweld”, zei Venema. „We proberen het slachtoffer en haar familie te ondersteunen en werken met hen samen om gerechtigheid te krijgen”, aldus de lokale politie.