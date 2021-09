Station Apeldoorn ontruimd vanwege bommelding in trein, politie arresteert verdachte

APELDOORN - Een arrestatieteam van de politie heeft in een trein bij station Apeldoorn een verdachte aangehouden die een bommelding had gedaan. De stilstaande trein is doorzocht met honden, meldt de politie. Daarbij is niets gevonden. Het trein- en busverkeer rondom Apeldoorn wordt hervat.