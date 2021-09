Station Apeldoorn ontruimd vanwege ’verdachte situatie’

Binnenland

500 kilo vuurwerk aangetroffen in woonwijk Harderwijk

In de Harderwijkse straat Leemberghout is zaterdagmorgen een flinke partij vuurwerk aangetroffen in een tussenwoning. Het vuurwerk werd per toeval ontdekt toen de brandweer rond 07.30 uur een keukenbrandje in het pand moest blussen.