Dam-aanslag Dnipro werpt Oekraïners terug in de tijd: ’Soldaten brachten eten per boot’

Snihoerivka - Dat water een wapen is, wist Ivan Koechta wel. Als hoofd van het militair bestuur van de voormalige frontstad Snihoerivka trof hij na de bevrijding opgeblazen bruggen aan en een bevolking die zonder kraanwater had geleefd. De dambreuk in de Dnipro-rivier heeft zijn gemeente weer terug in die tijd geworpen.

Een Oekraïense politieagent in Snihoerivka controleert een voormalige Russische basis. Ⓒ ANP / AFP