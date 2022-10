Premium Het beste van De Telegraaf

Huilen stond minister Van der Wal nader dan het lachen Nu komt het aan op stuurmanskunst van de coalitie

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Ze deed de reactie op het rapport van Johan Remkes uit haar hoofd. Daardoor leek het alsof minister Christianne van der Wal (Stikstof) uit haar hart sprak. Maar het huilen leek haar woensdag nader te staan dan het lachen. Remkes was ongenadig over de stikstofaanpak van het kabinet, waar zij in de eerste plaats de verantwoordelijkheid voor draagt.