Helft van Groningse gasputten gaat definitief dicht

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Dit gasjaar – dat loopt van oktober 2022 tot oktober dit jaar – wordt in totaal 2,8 miljard kubieke meter Gronings gas gewonnen. Tien jaar geleden werd in één jaar tijd nog bijna 54 miljard kubieke meter gas opgepompt. In 2018 kondigde het kabinet aan dat de gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid.

„We weten inmiddels allemaal welke gevolgen de gaswinning in Groningen heeft”, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). „Er zijn families verscheurd, mensen overleden door stress en kinderen opgegroeid zonder de zorgeloze jeugd die ze verdienen.” Er moet volgens D66’er Vijlbrief ’nog veel gebeuren’. „Dit is een volgende stap om het Groningenveld definitief te sluiten”, zegt hij.

Adviezen

Het kabinet zet met dit besluit de wens door om het Groninger gasveld te sluiten, ondanks meerdere adviezen van bijvoorbeeld de Mijnraad en Gasunie om daar niet te veel vaart mee te maken. Gezien de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van de gasimport uit Rusland, is het volgens de adviezen raadzaam om Groningen in elk geval ’op de waakvlam’ te houden of zelfs voorbereidingen voor een heropening te treffen.

Ondertussen studeert het kabinet nog altijd op een reactie op het vernietigende rapport van de parlementaire enquêtecommissie die de Groningse gaswinning onderzocht. Groningen eist van het kabinet een maatregelenpakket van minimaal 30 miljard euro voor het inlossen van de zogenoemde ’ereschuld’ die ontstaan is door de gaswinning en de aardbevingen die daarvan het gevolg zijn.