’Monsterwesp’ bezig aan opmars in ons land: ’Je krijgt hem niet weg’

De ’monsterwesp’ rukt op in Nederland. Niet eerder werd de Aziatische hoornaar zo noordelijk gespot als vorige zomer. In 2020 werden zeventien nesten aangetroffen. De verwachting is dat het aantal kolonies toeneemt. Dat is vooral slecht nieuws voor honingbijen.