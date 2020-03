Vrouw palmt Rotterdammer (88) in en steelt al zijn spaargeld: politie zoekt dader

Het slachtoffer was op 10 juli vorig jaar met buslijn 70 onderweg naar winkelcentrum Zuidplein, meldt Opsporing Verzocht (zie onder). Hij werd aangesproken door een jonge vrouw. Zij hield hem gezelschap. De man woont alleen en was blij, want hij ziet zijn kinderen slechts af en toe.

Toch bleek zijn metgezel minder bonafide dan gedacht. De twee bleven de hele dag samen, waarna de vrouw ook nog meeging naar de woning van de man aan de Zonnehof. Daar probeerde ze het slachtoffer ’dronken te voeren’, om daarna zijn woning te doorzoeken, en al het spaargeld mee te nemen, aldus de politie.

De vrouw is naar eigen zeggen 34 jaar oud, spreekt accentloos Nederlands, heeft op beide armen een tatoeage en is ongeveer 1.65 meter lang.

Ⓒ Opsporing Verzocht

Mogelijk heeft ze een handlanger. Die avond zaten de bejaarde man en de vrouw enkele keren in een taxi, die de vrouw steeds regelde. De taxichauffeur kan in het complot hebben gezeten, vermoedt de politie.

Nóg een beroving

Enkele maanden later ging het – hoe pijnlijk ook – opnieuw mis. De oudere man kreeg iemand aan de deur. Die zei ’van de politie’ te zijn en ging snel naar binnen, maakte daar foto’s, terwijl vermoedelijk een tweede persoon ook de woning inliep en het laatste beetje spaargeld buitmaakte. Dat gebeurde op 29 november.

„De mannelijke bezoeker is blank, sprak Nederlands en heeft een groot en stevig postuur. Hij is ongeveer 1.70 meter lang en had die dag donkere kleding aan.” Kent u mogelijk een man die aan de vrouw op de foto’s gelinkt kan worden? Dan vraagt de politie om contact op te nemen.

Bekijk de beelden van Opsporing Verzocht: