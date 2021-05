Grapperhaus: kijk voetbalwedstrijden EK thuis

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben het kabinet geadviseerd om één lijn te trekken voor heel het land en nergens televisieschermen toe te staan. Zowel binnen als buiten niet. Niet in de horeca en niet op marktpleinen. "De ervaring van eerdere EK's en WK"s leert dat mensen voor de schermen samenklonteren. Dan wordt het te druk. Dan wordt de 1,5 metermaatregel overtreden en dan heb je een ander probleem", zegt voorzitter Hubert Bruls in een reactie.

Het kabinet hoopt dat in juni rond het EK de cafés en de restaurants weer open kunnen, maar Grapperhaus vindt het dan nog te vroeg voor "live-entertainment en videoschermen". Het kan volgens Bruls zelfs zo zijn dat als Oranje de finale bereikt er dan wel schermen zijn toegestaan, omdat die wedstrijd in juli wordt gespeeld. "Dan is er misschien weer meer mogelijk." Hij wil ook geen hordes mensen op pleinen omdat hierdoor de openbare orde in het gedrang kan komen. Bovendien verwacht hij dat de coronaregels dan massaal worden genegeerd.

De minister sprak dinsdag de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's bij. Een van de onderwerpen was stap 3 van het openingsplan. Hierin mag de horeca meer. Het kabinet wil deze stap vervroegen met een paar dagen.

Als mensen niet in cafés naar de wedstrijden kunnen komen kijken dan dreigt een nieuwe financiële domper voor de horeca, zo waarschuwden horecaondernemers al eerder. Normaal gesproken zijn dit soort evenementen gouden tijden voor die ondernemers, maar als mensen niet in de kroeg kijken betekent dat dat de cafés per wedstrijd al gauw duizenden euro's aan extra omzet mislopen, zo wordt geschat.