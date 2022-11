Eierhandelaar kan voorlopig fluiten naar zijn peperdure Ferrari

Volgens de rechter in Almelo heeft hij namelijk geen grote noodzaak om de bijzondere wagen zo snel mogelijk te hebben. Daarnaast zou de koopovereenkomst, die hij sloot in april 2020, geen perfecte koopovereenkomst zijn. Want de twee partijen hebben niets vastgelegd over de kosten, de leverings- en productiedata en welke opties de koper allemaal precies wilde.

Daarnaast zou Wulms pas na enkele VIP- en Topklanten van de autohandelaar aan de beurt komen. Het zou mogelijk zelfs anderhalf jaar kunnen duren voordat hij de nieuwe Ferrari kan rijden. De rechter was tevens van mening dat het onduidelijk is wat men met ’nr. 7’ precies bedoelde.

De advocaat van Wulms stelde dat er wel een overeenkomst was afgesloten. Wulms had niettemin 20.000 euro aanbetaald. Daarom eiste hij een dwangszom van 250.000 per dag, totdat zijn auto zou worden geleverd. De rechter veegde deze eis van tafel, omdat er volgens hem helemaal geen koopovereenkomst was gesloten. De Ferrari Purosangue is de eerste SUV (een grote familieauto) die het merk bouwt, voorzien van een V12-motor. De prijs ligt naar verluidt tussen de vier en zes ton.