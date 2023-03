Bizar: man duikt 52 meter diep in wak zonder wetsuit of zuurstoftank

De bizarre duik van freediver Vencl is goed voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Vencl kwam na 1 minuut en 54 seconden uit hetzelfde gat tevoorschijn als waar hij daarvoor in was gedoken. Volgens The New York Post „spuugde Vencl wat bloed uit en opende hij vervolgens een fles champagne.”

De manager van Vencl zei dat de duik, waarbij hij 52 meter diep kwam, langer duurde dan verwacht. „Hij genoot er wel van, maar hij geeft toe dat hij wat nerveuzer was dan normaal en dat hij wat ademhalingsproblemen had.”