Palestijnen mogen tóch nog niet gaan stemmen

Van onze correspondent

Als reden voerde hij donderdagavond een ruzie met Israël op over de stembusgang in het bezette Oost-Jeruzalem, dat de Palestijnen als hun toekomstige hoofdstad zien.

Israël zou Abbas hebben laten weten nog niet te kunnen besluiten of die daar door kan gaan omdat er sprake is van een interim-regering. De Palestijnse president noemt dat ’onzin’.

Peilingen

Analisten wijzen erop dat het uitstel de 85-jarige Abbas wel erg goed uitkomt: zijn Fatah staat ver achter in de peilingen. Twee maanden na de parlementsverkiezingen zou er bovendien ook een nieuwe president worden gekozen. De Palestijnse bevolking heeft het helemaal gehad met de oude, corruptie kliek rond Abbas.

Israël zet zich na de aankondiging schrap voor een geweldsuitbarsting. Hamas is woedend over het afblazen van de verkiezingen, waarbij zij waarschijnlijk als grote winnaar uit de bus zou zijn gekomen. De terreurorganisatie geeft met name Israël de schuld, maar is ook ontevreden met Abbas.

Onlusten

Ook Abbas vreest geweld nu de Palestijnse bevolking nog steeds niet naar de stembus kan. Hij heeft zijn veiligheidsdiensten opdracht gegeven om zich voor te bereiden op onlusten op de Westelijke Jordaanoever.

Israël annexeerde veertig jaar geleden Oost-Jeruzalem, dat door het overgrote deel van de internationale gemeenschap als bezet gebied wordt beschouwt. In het verleden is afgesproken dat een symbolisch aantal van 6300 Palestijnen in de stad kunnen stemmen, de rest moet dat net erbuiten doen.

De Palestijnse president kondigde begin dit jaar geheel onverwacht verkiezingen aan, waarschijnlijk om een wit voetje te halen bij Joe Biden. De Amerikaanse president heeft al aangekondigd de hulpstroom naar de Palestijnen, die door zijn voorganger werd gestopt, weer te hervatten.