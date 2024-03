Beruchte huurmoordenaars van de maffia na elf moorden weer vrij

New York - Twee beroemde maffia-seriemoordenaars komen na 35 jaar cel vrij in New York. Anthony Senter wordt in juni op vrije voeten gesteld, en volgende maand is Joey Testa al aan de beurt om aan de vrijheid te ruiken.

De ’Gemini-tweeling’ kreeg in 1989 levenslang plus twintig jaar cel voor minstens elf moorden.