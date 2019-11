Man overleden na schietpartij op straat in Rotterdam

Het schietincident gebeurde rond 22.30 uur op de Putsebocht. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. De politie is met veel agenten aanwezig en heeft de omgeving afgezet.

Degene die heeft geschoten, is nog voortvluchtig. „Een groot aantal eenheden is op zoek naar de dader of daders”, meldt de politie. Het zou gaan om een man die donkere kleding aan had.