Zelfstandigen kunnen bijstand aanvragen en noodloket voor ondernemers

Het zijn maatregelen uit het economisch steunpakket dat het kabinet met stoom en kokend water in elkaar probeert te zetten.

De bijstand voor zelfstandigen kan vanaf volgende week bij alle gemeenten worden aangevraagd. Die is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis minder dan bijstandsniveau zijn gaan verdienen. Hun inkomen wordt dan tot dat niveau aangevuld. Dat gaat bij mensen die getrouwd zijn of samenwonen om 1500 euro netto, alleenstaanden krijgen 1050 euro.

Voorschot van 250 miljoen euro

Vooralsnog kunnen getroffen zzp’ers die bedragen krijgen voor drie maanden (maart, april en mei) met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. De bijstand moet worden aangevraagd bij de gemeente. Die hebben alvast een voorschot van 250 miljoen euro gekregen om zo snel mogelijk uit te keren. Maar het kan nog wel vier weken duren voordat een aanvraag goed wordt gekeurd.

Veel gebruikelijke voorwaarden bij het aanvragen van de bijstand worden nu geschrapt. Zo wordt er niet meer getoetst wat het inkomen van iemands partner is en of diegene nog vermogen heeft. Daardoor zou het kunnen dat iemand die normaal gesproken niet in aanmerking zou komen voor bijstand, die nu wel aan kan vragen. Bijvoorbeeld als zij een partner hebben die meer dan genoeg verdient. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) vraagt mensen die de bijstand niet nodig hebben, maar er nu wel voor in aanmerking komen, om die niet aan te vragen.

Vanuit het ministerie van Economische Zaken gaat komende week het noodloket open voor ondernemers die door de virusuitbraak noodgedwongen hun deuren moesten sluiten. Zij kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland terecht om een eenmalige gift van 4000 euro aan te vragen.

Die gift is bedoeld voor bedrijven die door de coronacrisis hard zijn getroffen. Dat gaat bijvoorbeeld om horecagelegenheden en kapsalons. Zaken die op last van de overheid zijn gesloten.