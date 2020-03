Broer 16-jarige coronapatiënt Sehraz: ’We zijn machteloos’

Corona-slachtoffer Sehraz (links) is de nacht goed doorgekomen. Shershah (midden) is kapot van de situatie. Inzet: Shershah met zijn zieke broer.

BREDA - De 16-jarige Sehraz Mohnand uit Breda, die in Rotterdam in het ziekenhuis ligt vanwege ernstige longproblemen als gevolg van corona, is de nacht goed doorgekomen. Volgens zijn broer Shershah (26) zijn de overlevingskansen fifty-fifty.