OM Aruba eist 5 jaar tegen oud-minister Benny Sevinger

Verder eist het OM dat zijn passief kiesrecht wordt ingetrokken en hij geen enkele publieke functie mag vervullen voor een periode van tien jaar, dat is de maximale periode die daarvoor kan worden opgelegd. Ook wil justitie dat een ontnemingsprocedure wordt gestart en dat Sevinger ruim 900.000 Arubaanse florin betaalt, dat is omgerekend bijna 500.000 euro. Als minister liet hij zich veelvuldig omkopen, daarmee heeft hij bewust schade aangebracht aan het land en de bevolking, zo stelt het OM.

Sevinger staat terecht in de zaak Avestrus, wat struisvogel betekent. Hij zou in ruil voor geld, diensten en goederen overheidsterreinen hebben verkocht aan zakenlieden. Bij de laatste verkiezingen in juli 2021, werd Sevinger met ruim 1600 voorkeursstemmen in het parlement gekozen voor de partij AVP. Hij zat op dat moment in de gevangenis, maar werd vrijgelaten om zijn Statenzetel in te kunnen nemen.