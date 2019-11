16-jarige schoolshooter was stille jongen

De half Japans half Amerikaanse jongen stormde donderdag de Saugus High School in Santa Clarita net voor de lessen begonnen binnen en begon om zich heen te schieten. Hij deed dat met een .45 semi-auomatisch wapen dat in zijn rugzak zat. Een 16-jarig meisje en een 14-jarige jongen kwamen om het leven, zo meldt CNN.

Na de moordpartij, zestien seconden later, schoot vluchtte hij, maar werd later met een schotwond in zijn hoofd zwaar gewond gevonden op de campus. De student ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis.

Nathaniel had vriendinnetje

Een klasgenoot van Nathaniel beschrijft hem als een ’stille jongen’. „Van hem had ik dat nooit verwacht”, zegt medeleerling Brooke Hougo tegen de LA Times. Ook buren omschrijven hem op dezelfde manier. Een meisje dat jarenlang bij hem in de klas zat beschrijft Nathaniel als ’introvert’. Hij was ook niet gepest op school en had een vriendinnetje.

Berhow woonde drie kilometer van de school in Valencia. Volgens Amerikaanse media hield hij zich veel bezig met atletiek en liep 800 en 1600 meter wedstrijden.

Zijn vader Mark overleed in 2017 aan een hartaanval, maar zou al lange tijd alcoholist zijn geweest. De man was in 2015 al eens opgepakt omdat hij zijn ex, de moeder van Nathaniel lastigviel.

De vader had altijd meerdere wapens in huis. Mark zou jager en visser zijn geweest en zijn eigen kogels gemaakt hebben. Nathaniel en Mark zouden vaak samen zijn gaan jagen.