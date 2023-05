Forse brand en rook op industrieterrein in Drachten: NL-Alert verstuurd

Kopieer naar clipboard

Op het dak van een pand in het Friese Drachten is een forse brand uitgebroken. Ⓒ ProNews Producties

DRACHTEN - In een loods op een industrieterrein in Drachten is zaterdag rond 17.45 uur een zeer grote brand ontdekt. Het vuur woedt aan Het Helmhout in deze Friese plaats, meldt de brandweer die met meerdere eenheden is uitgerukt om de brand te bestrijden. Er zijn geen gewonden gevallen.