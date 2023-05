Forse brand en rook op industrieterrein in Drachten: NL-Alert verstuurd

Op het dak van een pand in het Friese Drachten is een forse brand uitgebroken. Ⓒ ProNews Producties

DRACHTEN - In een loods op een industrieterrein in Drachten is zaterdagavond een zeer grote brand uitgebroken.