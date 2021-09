Premium Het beste van De Telegraaf

’Slecht voor de kinderen’ Bond slaat alarm: ’plofklassen’ en vierdaagse schoolweek door lerarentekort

Door Jessy Burgers

Ⓒ Marcel van den Bergh

Amsterdam - Het lerarentekort is zo nijpend, dat kinderen in megaklassen worden gestopt of zelfs te maken hebben met een vierdaagse schoolweek. Dat constateert de Algemene Onderwijsbond (AOb). Volgens de bond wordt het voor scholen steeds moeilijker om de personele bezetting rond te krijgen, waardoor sommige schoolleiders niet anders kunnen dan onorthodoxe maatregelen te nemen.