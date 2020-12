Bellingcat brengt FSB in verband met vergiftiging Navalny

Higgins schrijft op Twitter dat onderzoekers zich baseren op telefoon- en vluchtgegevens. Daaruit zou blijken dat een FSB-team de politicus „meer dan 30 keer volgde sinds hij aankondigde dat hij zich kandidaat zou stellen om president te worden.”

Navalny, een van de meest uitgesproken critici van president Vladimir Poetin, werd eind augustus ernstig ziek aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Hij belandde aanvankelijk in een ziekenhuis in het Russische Omsk. De autoriteiten gaven na enkele dagen toestemming om de politicus naar Duitsland te laten vliegen. Internationale experts stelden later vast dat Navalny is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif.