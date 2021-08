Man uit Zwijndrecht 90 dagen langer vast op verdenking van moord

Het stoffelijk overschot zat in koffers in de auto die in de Aalbersestraat in Dordrecht geparkeerd stond. Het slachtoffer is een 29-jarige man uit Zwijndrecht, die eerder als vermist was opgegeven. Beelden van zijn begrafenis waren donderdagmiddag te zien op de website van RTV Dordrecht.

Uit het rechercheonderzoek tot nu toe blijkt dat er mogelijk een conflict was tussen de verdachte en het slachtoffer, maakte het OM donderdag bekend. Ook sluit de politie niet uit dat de man niet alleen heeft gehandeld. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie komt graag in contact met mensen die meer over het mogelijke conflict kunnen vertellen.

De verdachte werd op donderdag 29 juli opgepakt na een melding over een vechtpartij in een galerijflat in Zwijndrecht. De verdachte liet agenten direct weten dat hij iemand had gedood. In de woning werden bloedsporen aangetroffen en een voorwerp dat mogelijk bij het delict betrokken zou zijn. De man uit Zwijndrecht zit sinds zijn aanhouding in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.