Analyse Poetin durft naam van ’verrader’ niet te noemen

Door Mischa van Diepen

Amsterdam - Rusland staat op de rand van de afgrond en heeft er een interne vijand bij in zijn strijd voor het voortbestaan. Zoveel was duidelijk in een toespraak van de Russische president Vladimir Poetin nadat Wagnertroepen een gewapende opstand zijn begonnen. Maar één naam ontbrak: die van Jevgeni Prigozjin.