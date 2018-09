Man na verkeersruzie door straten Amsterdam gesleurd

De man, een 21-jarige Amsterdammer, werd op zijn scooter aangereden door de auto met Frans kenteken. „Ik viel en had schade aan mijn scooter', vertelt hij tegen stadszender AT5. Na de aanrijding ging de man verhaal halen. Terwijl hij bij het voorportier staat, trapt de bestuurder plotseling het gaspedaal in. „Ik hing in de auto en hield me met mijn linkerhand vast aan de deur. Met mijn andere hand belde ik 112.”

De dame op de scooter blijft filmen tijdens de ruzie. Om de hoek ziet ze de auto weer stil staan. De Amsterdammer blijft proberen de Franse wagen tegen te houden. Ook nu geeft de bestuurder weer gas. Meerdere geparkeerde auto’s worden geraakt.

De man besluit de auto te laten gaan als de bestuurder naar het dashboardkastje grijpt. „Het was iets zwarts, ik was bang dat het een pistool was. ” De gecrashte auto is een paar straten verderop teruggevonden. De inzittenden zijn spoorloos. De meegesleurde man hield er ’slechts’ een gekneusde knie en wat schaafwonden aan over.