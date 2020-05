Duitse conducteur neemt corona-complotdenkers in het ootje

Treinpassagiers op een station in Duitsland. Ⓒ EPA

BERLIJN - Een hoofdconducteur van Deutsche Bahn heeft op sociale media voor de nodige hilariteit gezorgd met zijn oproep aan treinpassagiers om mond en neus te bedekken. Hij richtte zich via de intercom met name tot mensen die een complot zien achter het coronavirus en de overheidsmaatregelen, waaronder een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.