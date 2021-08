Premium Het beste van De Telegraaf

Met deze truc kan student nog wat langer goedkoop wonen: ’Ze kunnen nergens heen’

Door Jessy Burgers en Gijsbert Termaat

Martijn ziet geen mogelijkheden op de vrije markt, en stelt zijn afstuderen uit. Dat kost weliswaar collegegeld, maar „dat heb ik er graag voor over om in mijn studio te kunnen blijven wonen.” Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - De woningnood onder jongeren is zo groot, dat studenten hun afstuderen regelmatig doelbewust vertragen om hun kamer of studio niet te hoeven verlaten. Dat probleem signaleert Yasmin Ait Abderrahman, vicevoorzitter van FNV Young & United. Het is volgens haar een zorgelijke trend. „Ze stellen in feite hun werkende leven uit omdat ze nergens anders kunnen wonen. Dat is eigenlijk heel treurig.”