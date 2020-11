Warmste novemberdag ooit gemeten

Het oude record stond op 6 november 2018, toen het in De Bilt 19,0 graden werd. De huidige temperatuur van 19,1 graden is gelijk aan de gemiddelde temperatuur in het midden van september.

Eerder op de dag werden ook al twee weerrecords verbroken. Afgelopen nacht steeg de temperatuur in De Bilt om 01.10 uur naar 17,5 graden. Daarmee is het officieel de warmste 2 november en de warmste novembernacht ooit gemeten.

Het warmterecord van maandag is alweer het elfde datum-warmterecord van het jaar. Op 21 oktober werd voor het laatst een datum-warmterecord gebroken.

Met die 18,2 graden was het bovendien ook officieel de warmste novembernacht ooit gemeten. Het vorige record voor de nachtelijke uren stond op 17,3 graden en werd op 9 november 2015 precies om middernacht gemeten.

Ook in de rest van het land is het uitzonderlijk zacht voor november. Er zullen dan ook naar verwachting op meer plekken datum-warmterecords gaan sneuvelen. In het zuidoosten kan het met meer dan 20 graden zelfs een warme dag worden. Als het in De Bilt warmer wordt dan 19 graden kan het zelfs officieel de warmste novemberdag ooit worden.

De dag zelf verloopt zacht, maar ook bewolkt en erg winderig. Daarnaast kan het af en toe gaan regenen. Na maandag is het gedaan met de warmte. De middagtemperatuur daalt vanaf dinsdag weer naar de normale waarden van 10 tot 12 graden. Ook de nachten worden frisser en later in de week is er kans op nachtvorst en mist.