Duitse minister: 400 kinderen uit Moria zijn slechts eerste stap

„Ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat we een snelle oplossing vinden voor families met kinderen”, zei Seehofer vrijdagavond in Berlijn. De CSU-politicus laat weten dat Duitsland, dat momenteel het EU-voorzitterschap bekleedt, samen met de Europese Commissie daarvoor werkt aan een brief aan de EU-landen. Hoeveel gezinnen met kinderen er op Lesbos verblijven is volgens hem niet bekend.

Duitsland en Frankrijk kwamen eerder overeen dat een aantal EU-landen vierhonderd minderjarigen die zonder begeleiding in Moria verbleven, gaat overnemen. Ook Nederland doet mee en neemt vijftig alleenstaande asielkinderen voor zijn rekening. Het Nederlandse kabinet is tevens bereid nog eens vijftig personen op te nemen uit gezinnen met minderjarige kinderen.

„Deze vreselijke brand zou voor ons allemaal, in heel Europa, een waarschuwing moeten zijn dat de omstandigheden echt substantieel moeten veranderen. Als federale overheid zullen we er alles aan doen om dit te bereiken”, aldus Seehofer.